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Emekliye güzel haber! Temmuz'da farklı zam

Emekliye çifte zam! Memur, ve emeklilerine zam müjdesi... İlk 3 aylık enflasyona göre memurlara ve memur emeklilerine 'da yüzde 3'lük zamma ilaveten yüzde 0.71 fark çıktı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı da yüzde 3.71 oldu..

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.04.2021
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Emekliye güzel haber! Temmuz'da farklı zam

Mart ayı enflasyon verileri açıklandı, memurların ve emeklilerin zammının ilk ipuçları geldi.

Bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon ve emeklilerinin zam oranını gösterecek.

6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de o kadar zam alacak.

Memurlar ve memur emeklileri de Temmuz'da yüzde 3 zam alırken, ilk 6 aylık enflasyon yüzde 3'ü aşarsa ayrıca fark alacak.

Yüzde 3'ü aşan kısım enflasyon farkını gösterecek.

FARK OLUŞTU
, dün enflasyon verilerini açıkladı.

Mart'ta yüzde 1.08 arttı.

Böylece ilk 6 aylık enflasyonun 3 aylık döneminin verisi belli oldu.

Ocak-Mart enflasyonu yüzde 3.71 olarak gerçekleşti.

3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 3.71 görünürken, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3'lük artışa ilaveten yüzde 0.71 fark çıktı. Geriye 3 enflasyon verisi kaldı.

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