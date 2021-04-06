Emekliye güzel haber! Temmuz'da farklı zam
Emekliye çifte zam! Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam müjdesi... İlk 3 aylık enflasyona göre memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da yüzde 3'lük zamma ilaveten yüzde 0.71 fark çıktı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı da yüzde 3.71 oldu..
Memurlar ve memur emeklileri de Temmuz'da yüzde 3 zam alırken, ilk 6 aylık enflasyon yüzde 3'ü aşarsa ayrıca fark alacak.
Yüzde 3'ü aşan kısım enflasyon farkını gösterecek.
FARK OLUŞTU
Türkiye İstatistik Kurumu, dün enflasyon verilerini açıkladı.
TÜFE Mart'ta yüzde 1.08 arttı.
Böylece ilk 6 aylık enflasyonun 3 aylık döneminin verisi belli oldu.
Ocak-Mart enflasyonu yüzde 3.71 olarak gerçekleşti.
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