Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu: Kısa çalışma ödeneği bugün hesaplarda
Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz” açıklamasında bulundu.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin bugün hesaplara yatacağını duyurdu.
Mart ayına ilişkin ödemelerinin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, "Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz" dedi.