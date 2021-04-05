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Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu: Kısa çalışma ödeneği bugün hesaplarda

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , “Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz” açıklamasında bulundu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.04.2021 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021
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Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu: Kısa çalışma ödeneği bugün hesaplarda

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin bugün hesaplara yatacağını duyurdu.

Mart ayına ilişkin ödemelerinin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, "Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz" dedi.

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