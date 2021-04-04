Yeni formül masada: Emekliye yüksek ikramiye!
Emekliye yüksek ikramiye kapıda! Memurların emekli ikramiyesini artıracak formül gündemde. Yargıdan beklenen karar çıkarsa, 1 aydan 11 aya kadar olan tazminat kayıpları son bulacak. Enerji Bir-Sen'in Başkanı Hacı Bayram Tonbul, "Son başvuruyu, emekli olurken 7 aylık hizmet süresi hesaba dahil edilmeyen sendika genel sekreteri üzerinden yaptık. Umuyoruz ki mahkemeden çıkacak kararla sadece yıllar üzerinden yapılan emekli ikramiyesi hesabına aylar ve günler de dahil edilir" dedi.
Kamu görevlilerine emekli olurken ödenen ikramiyede hesap değişikliği gündeme geldi.
Memurlar, emekli ikramiyesi hesaplamasının değişmesini, 1 yılı tamamlamayan ay ve günlerin de hesaba katılmasını bekliyor.
Yargıdan memurların lehine karar çıkarsa, emekli ikramiyeleri artacak.
Sadece tam hizmet yılları değil, 1 yılı tamamlamayan ay ve günler de hesaplamada baz alınacak.
1-11 AYLIK KAYBA SON
Konu, ilk olarak Enerji Bir- Sen tarafından yargıya taşındı.
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Ancak mahkemeden "Bireysel olarak başvuru gerekir" kararı çıkınca, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında bireysel başvuru yapıldı.