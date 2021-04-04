04 Nisan 2021, Pazar
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Esnafa 3.000 TL'lik destek! Kritik tarih 30 Nisan

Esnafa 3.000 TL'lik destek var! Çalışanların primlerini devlet karşılayacak. Ücretsiz izindeki personele ise 2 ay boyunca 1.500’er lira ödenecek. Böylece toplamda ödenek 3 bin lira olacak. Peki esnafa destekten kimler yararlanabiliyor ve esnafa destekte başvuru nasıl yapılıyor? İşte detaylar.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.04.2021
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Esnafa 3.000 TL'lik destek! Kritik tarih 30 Nisan

Küçük esnafa sağlanan hibe ve kira desteği ile ciro desteğinin başvuru süresi 30 'a uzatılırken şimdi de Nisan ve ayları için lokanta ve kafelere prim ve nakit desteği geliyor.

Bunun için 'ye yasa teklifi de sunuldu.

Böylece normalleşme desteğinden yararlanamayan kafe ve restoran çalışanlarının primlerini karşılayacak.

Bu süre içinde ücretsiz izine çıkacak personele de işçi başına 1.500 TL ödenecek.

Böylece işçiler iki ay için 3 bin lira alacak.

Prim desteği ise işçi başına 1.341,56 TL olacak.

Yasanın çıkmasından sonra hak eden işverenler için primler SGK ödemelerinden mahsup edilecek.

Lokanta ve kafeler kapalı olduğu için çalışamayan ve ücretsiz izne yollanan çalışanlar ise nakdi ücret desteği olarak ayda 1.500 TL alacak.

Ödemeler Nisan ve Mayıs aylarında devam edecek.

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