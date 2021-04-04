Kredi çekecekler dikkat! O ücret iade edildi

"VATANDAŞLAR TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURMALI"

Bankaların kişilere zorunlu olarak hayat sigortası yaptıramayacağını belirten Avukat Bektaşlı; şöyle konuştu "Bankalar kredi alırken genel işlem koşulu olarak sözleşmelerine bu hayat poliçelerini ekliyor. Tüketici ise bu işlemleri tam bilmediği için krediyi çekmek zorunda kalıyor. Vatandaşlarımız böyle bir durumla karşılaştığı zaman ilk önce bankaya gidip hayat poliçesinin iadesini talep etmeli. Ardından tüketici hakem heyetine başvuruda bulunmalı. Bir de vatandaşlarımız şunu bilmeli ki tüketici dava için harç ödemekten muaf. Çünkü vatandaşlarımız dava açarken 'bir de dava açmak için para mı vereceğim' diyor. Yine bu süreçte vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken konulardan biri ise kredi çektikten 30 gün içerisinde şikâyetin gerçekleştirilmesi gerekiyor" diye konuştu.