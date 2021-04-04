Kredi kartıyla alışverişte büyük tehlike! İki kere faiz ödeyebilirsiniz
Kredi kartı kullananlar dikkat! Dünyada olmayan bir avantajla kredi kartımız taksitli alışveriş yapabiliyor. Ancak bunu iyi kullanmazsanız yaptığınız harcama kabusunuz olabilir. Çünkü iki kere faiz ödeme ihtimali var.
Cebimizde toplu para olmadan da büyük eşyaları alabiliyor, tatile çıkabiliyoruz.
TEHLİKE NEREDE?
Örneğin 5 bin liralık bir beyaz eşyayı 10 taksitle alıp ayda 500 lira ödeyerek sahip olabiliyoruz. Buradaki tehlike, geri ödemelerde ortaya çıkıyor.
Taksitle alışveriş yaptığınızda aldığınız ürünün toplam karşılığı kredi kartınızın limitinden düşülüyor. Sonra her ay taksitler halinde sizin ekstrenize yansıtılıyor. Taksit miktarının tamamını ödemez, 'asgari tutar'ı tercih edip borcu kredilendirirseniz, bu kez faiz sarmalına giriyorsunuz.
Yani beyaz eşyayı 5.000 liraya alıp 10 taksite böldüren vatandaş ay sonunda 500 lira yerine 150 liralık asgari tutarı öderse geri kalan 350 lira için faiz tuzağına düşmüş oluyor. Artık günlük faiz işlemeye başlıyor.
Ayrıca vergiler de ekleniyor. Ödenecek rakam küçük göründüğü için de vatandaşlar bu sisteme sorgusuz giriyor ve yanılgıya düşüyor. Üstelik bir dahaki ay 500 liralık taksit daha bu faizli borcun üzerine ekleniyor.
Yani kalan 350 liralık borç faizle 400 lira oluyor, yeni taksit de gelince borcunuz bir anda 900 liraya çıkıyor.
Bu şekilde sadece asgari tutarı ödeyerek, bir de küçük harcamalara devam ederseniz borcunuz hiç bitmiyor.
BUNLARA DİKKAT!
● TAKSİTLE bir ürün aldıysanız taksit miktarının tamamını ödeyin. Hem taksit yaptırıp bir de asgari ödeme yaparsanız iki kere faiz yükü altına girersiniz.
● KREDİ kartından nakit çekmek çok tehlikeli. Nakit çekimlerde hem faizler yüksek hem de günlük olarak işletiliyor.
Tüketici kredileri daha avantajlı.
● EKSTRELERİ iyi inceleyin. Küçük rakamlar gibi görünen ama sizin yapmadığınız harcamaları fark etmeyebilirsiniz. Bu tür harcamalara rastladığınızda itiraz edin.
● BANKALARIN yaptığı taksit, ödül puan, indirim kampanyalarına dikkatli yaklaşın. Hiçbir banka para kazanamayacağı bir kampanya yapmaz. Taksit tekliflerine dikkat edin. Hem faiz hem de taksitlendirme ücreti ödeyeceksiniz.
BANKA CEZAYI YEDİ
Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), bankanın müşterisine ait ekstreyi kişisel mail adresi yerine, firma üzerinde tanımlı mail adresine göndermesinin 'kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesi' anlamına geldiğine hükmetti.
Kurul, bankaya 60 bin lira ceza kesti. Bir tüketici, kredi kartı ekstresine dair elektronik postanın kişisel e-mail yerine şirket e-mali adresine gönderilmesiyle şok yaşadı. KVKK'na müracaat eden mağdur tüketici, kişisel verilerinin ifşa olduğunu öne sürdü. Kurul, bankanın savunmasını alıp 60 bin lira ceza ödemesi gerektiğine hükmetti.
DOLANDIRICI UYARISI
Son günlerde vatandaşların cep telefonlarına mesaj gönderen dolandırıcılar 'kredi kartı aidatınızı alalım' diyerek linkler veriyor. Bu linkleri tıklayan vatandaşın tüm banka hesapları ve şifreleri çözülerek paraları alınıyor. Uzmanlar bu tür mesajların hemen silinmesini önerirken, kart aidatı başvurusu için kimseye ihtiyaç duyulmadığını, e-devletten hakem heyetlerine kolayca başvurulduğunu belirtiyor.