Teklif yapıldı: Emekliye 414 TL ek zam!
Emekli maaşıyla ilgili flaş gelişme... Emeklilere maaşın yüzde 4-5’i oranında verilen ek ödeme için Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) ‘Yüzde 8 ya da 10 olsun’ teklifi geldi. Talep hayata geçerse, gelirlerde 414 liraya varan artış olacak. Peki, teklif kabul edilirse hangi emekli ne kadar maaş alacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merak ettiği tüm detaylar...
Tüm emekliler, her ay maaşlarıyla birlikte ek ödeme de alıyor.
Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında oluyor. Maaşı bin 554 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 oranında ek ödeme veriliyor.
Ancak emekliler, bu oranın artık düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor.
EN ÇOK 690 TL
Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) teklifi, oranın yüzde 8-10 olması yönünde.
Bu talep hayata geçerse, emeklilerin büyük çoğunluğunun ek ödeme tutarları katlanacak. Emekliler maaşlarının yüzde 8-10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 8 olursa 276,33 liraya, yüzde 10 olursa 414,51 liraya varan artış yaşanacak.
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