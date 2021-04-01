01 Nisan 2021, Perşembe
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Teklif yapıldı: Emekliye 414 TL ek zam!

maaşıyla ilgili flaş gelişme... Emeklilere maaşın yüzde 4-5’i oranında verilen ek ödeme için 'nden (TÜED) ‘Yüzde 8 ya da 10 olsun’ teklifi geldi. Talep hayata geçerse, gelirlerde 414 liraya varan artış olacak. Peki, teklif kabul edilirse hangi emekli ne kadar maaş alacak? İşte ve Bağ-Kur emeklilerinin merak ettiği tüm detaylar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.04.2021
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Teklif yapıldı: Emekliye 414 TL ek zam!
Tüm emekliler, her ay maaşlarıyla birlikte ek ödeme de alıyor.



Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında oluyor. Maaşı bin 554 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 oranında ek ödeme veriliyor.


Ancak emekliler, bu oranın artık düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor.



EN ÇOK 690 TL
Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) teklifi, oranın yüzde 8-10 olması yönünde.

Bu talep hayata geçerse, emeklilerin büyük çoğunluğunun ek ödeme tutarları katlanacak. Emekliler maaşlarının yüzde 8-10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak.




ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 8 olursa 276,33 liraya, yüzde 10 olursa 414,51 liraya varan artış yaşanacak.

6 bin 908 lira 35 kuruş olan en yüksek maaşı alan emekliye 276,33 lira yerine 552,66 ya da 690,84 lira ek ödeme verilecek.

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