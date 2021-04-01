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Sigarayı bırakmak isteyenlere müjdeli haber: İlaçları ücretsiz verilecek

Son dakika haberleri... Sigarayı bırakma tedavisi alan hastalar, herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Bakanlığınca temin edilecek ilaçlardan ücretsiz yararlanacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.04.2021
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Sigarayı bırakmak isteyenlere müjdeli haber: İlaçları ücretsiz verilecek

Başkan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 4736 sayılı Kanun'un birinci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair karar yürürlüğe konuldu.

Buna göre, sigarayı bırakma tedavisi alan hastalar, sayıları 500 bini geçmemek şartıyla ve herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın, Bakanlığınca temin edilerek birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına dağıtımı yapılacak Nikotin Replasman Preparatları ile ve Vareniklin içerikli ilaçlardan tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri vasıtasıyla ücretsiz faydalanacak.

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