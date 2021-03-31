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Kuruluş Osman 52. yeni bölüm | Osman Bey ve Kayı Alplerinden Bizans birliklerine ağır darbe

Kuruluş Osman 52. yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kuruluş Osman’ın 52’nci bölümünde, ve alplerinin ’ten gelen birliklerine baskın yapıp tarumar etti.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.03.2021
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Kuruluş Osman 52. yeni bölüm | Osman Bey ve Kayı Alplerinden Bizans birliklerine ağır darbe

Uç bölgesindeki Türk obalarına haber salan ve gaza çağrısı yapan Osman Bey, beyleri ile birlikte yaptığı baskın planıyla Kalanoz emrindeki Bizans destek birliklerini gafil avladı. Gazaya Abdurrahman Gazi'nin intikamını almak isteyen Bamsı Bey de katıldı. Gündüz Bey ve Savcı Bey'i düşmanı çembere almak üzere konumlandıran Osman Bey, okçuların yönetimini ise Bamsı Bey'e bıraktı.

Osman Bey ve Kayı Alpleri Bizans birliklerini tarumar etti! OSMAN BEY VE KAYI ALPLERİ BİZANS BİRLİKLERİNİ TARUMAR ETTİ!

"Orduyu Kördüğüm vadisinde basacaksınız… İşte cenk meydanı! Gündüz ağabeyim tepenin üst yamacından, Savcı ağabeyim de yoldan saldıracak. Bamsı bey okçuların başında olacak" diyerek savş taktiğini açıklayan Osman Bey, "Ben de Kalanoz'un yoluna çıkacağım… İmparatorun Nikola'ya gönderdiği birlik bizi yurdumuzdan etmek için gelir. Bize düşen de Allah'ın izniyle onların kaleye varmalarına mani olmaktır. Allah yar ve yardımcımız olsun" diyerek harekete geçti.

Öncü birliklerin başındaki Kalonoz'un karşısına dikilip "Komutan Kalanoz… Ağabeyinin intikamı için gelmişsin. İşte karşındayım!" diyerek meydan okuyan Osman Bey, kurduğu strateji ile Bizans kuvvetlerini tarumar etti. Osman Bey, attığı okla panikle kaçmaya çalışan Kalanoz'u da omzundan yaraladı.

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