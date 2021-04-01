Son dakika | Talimat Başkan Erdoğan'dan! 500 ucuzluk marketi açılıyor! İşte o iller

Bu yıl hedefini de 3,7 milyar lira koyduk ve bu rakam bu şekilde katlanarak gidecek. Biz mümkün olduğu kadar maliyetleri aşağıya çekip, bir taraftan üreticiyi korurken diğer taraftan da tüketicimize en uygun fiyattan ürünü sunmayı amaçlıyoruz.