Üretici ve market arasındaki fark yüzde 350'yi buldu!







DÜŞÜK GRAMAJA AĞIR CEZA

Başta gıda olmak üzere temel tüketim, kozmetik ve temizlik ürünlerinde gramaj oyununa karşı önemli bir adım atıldı. Ticaret Bakanlığı, gramaj hilesi olarak bilinen yanıltıcı ambalaj uygulamalarını, 'aldatıcı ticari uygulama' kapsamına aldı. Gramajı azaltma yoluyla tüketicileri mağdur eden gizli zam uygulamalarına 114 bin 326 liraya varan idari para cezası verilecek.

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