GSS borcu olanlar 30 Nisan'ı kaçırmayın! Faiz ve enflasyon farkı yok
GSS borcu için 30 Nisan'a kadar harekete geçenler büyük kazanım sağlayacak. 30 Nisan 2021’e kadar ödeme yapanlar faiz ya da enflasyon farkı ödemeyecek. Sadece anapara yetecek.
Hükümet, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan vatandaşlar için önemli kolaylıklar sağladı.
Torba yasa ile bu borçlardan kolayca kurtulmanın yolu açıldı. 31 Ağustos 2020 ve öncesine ait GSS prim borcu olanlar, eğer 30 Nisan tarihine kadar ödeme yaparsa sadece anaparayı ödeyecek.
Bu kişilerden gecikme cezası-faizi ya da enflasyon farkı alınmayacak. Sadece anaparayı ödeyerek geçmiş dönem borçlarından kurtulacaklar.