01 Nisan 2021, Perşembe
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GSS borcu olanlar 30 Nisan'ı kaçırmayın! Faiz ve enflasyon farkı yok

GSS borcu için 30 Nisan'a kadar harekete geçenler büyük kazanım sağlayacak. 30 Nisan 2021’e kadar ödeme yapanlar faiz ya da enflasyon farkı ödemeyecek. Sadece anapara yetecek.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.04.2021
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GSS borcu olanlar 30 Nisan'ı kaçırmayın! Faiz ve enflasyon farkı yok
Hükümet, (GSS) prim borcu bulunan vatandaşlar için önemli kolaylıklar sağladı.



Torba yasa ile bu borçlardan kolayca kurtulmanın yolu açıldı. ve öncesine ait GSS prim borcu olanlar, eğer 30 Nisan tarihine kadar ödeme yaparsa sadece anaparayı ödeyecek.



Bu kişilerden gecikme cezası-faizi ya da enflasyon farkı alınmayacak. Sadece anaparayı ödeyerek geçmiş dönem borçlarından kurtulacaklar.


YILLARA GÖRE PRİM TUTARLARI

Yıl Aylık prim
53,33 TL
60,89 TL
76,75 TL
88,29 TL
2021 107,32 TL

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