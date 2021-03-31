31 Mart 2021, Çarşamba
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan duyurdu! Kira gelir ve ciro kaybı desteklerine yönelik başvuru süreleri uzatıldı!

Ticaret Bakanı yaptığı açıklamada esnaflara yönelik müjdeli bir haber verdi. Bakan Pekcan "Esnafa yönelik ve gelir kaybı destekleri ile yiyecek içecek işletmelerine yönelik kaybı desteklerinde başvuru sürelerini uzattık." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.03.2021 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan duyurdu! Kira gelir ve ciro kaybı desteklerine yönelik başvuru süreleri uzatıldı!

Ticaret Bakanı , , gelir kaybı ve kaybı desteklerinde başvuru sürelerini uzattıklarını bildirdi.

Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik ve gelir kaybı destekleri ile yiyecek içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere yönelik ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini, esnaf ve işletmelerin hak kaybına uğramamaları için uzattıklarını belirtti.

Bakan Pekcan, "Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan esnafımız ile işletmelerimiz 30 Nisan 2021 tarihi saat 23:59'a kadar e-devlet üzerinden başvuru yapabilecekler. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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