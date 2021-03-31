Türkiye ve ABD arasında üst düzey 'ticaret' görüşmesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı.

"ÜLKELERİMİZ ARASI TİCARETİ GELİŞTİRMEK İÇİN GÜÇLÜ BİR İRADE ORTAYA KOYDUK"

Pekcan'ın açıklamaları şu şekilde:

ABD Ticaret Temsilcisi Sayın Katherine Tai ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik, küresel ve ikili konularda görüş alışverişinde bulunduk. Mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerimizi değerlendirdik ve ülkelerimiz arası ticareti geliştirmek için güçlü bir irade ortaya koyduk.

Sayın Tai ile ülkelerimiz arasındaki ticareti daha da kolaylaştırmak ve ikili ticaret hacmimizi daha da artırmak için atılacak yeni adımları ele aldık. Ayrıca DTÖ'nün etkin işleyişi ve çevresel olarak sürdürülebilir ticaret gibi başlıklardaki işbirliğimizi de görüştük.

Ayrıca, ABD tarafından çelik ve alüminyum ithalatına karşı yürütülen soruşturma ile dijital hizmet vergisi konusundaki Section 301 soruşturması konularında da görüşlerimizi Sayın Tai ile paylaştım.