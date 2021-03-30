Emekliye iki kazanç birden: İkramiyeler ve ek ödemede artış olacak
Milyonlarca emekliye güzel haber... Türkiye'deki milyonlarca emekli Ramazan Bayramı öncesi ikramiye almaya gün sayıyor... Emekli maaşlarına zam alan emeklileri sevindirecek iki haber Türkiye Emekliler Derneği'nden geldi. Eğer hayata geçerse emekliler büyük kazanım elde edecekler. Böylelikle bayram ikramiyelerine enflasyon artışı yapılacak ve ek ödemeler yüzde 4-5'ten yüzde 8-10'a çıkarılacak.
TÜED Başkanı Kazım Ergün, "İkramiyelere yasa kapsamında bir artış yapılmıyor.
Nasıl maaşlara 6 ayda bir enflasyon oranında zam yapılıyorsa, ikramiyelere de bu zam yansıtılmalı" dedi.
Emekli maaşı bin 554 liranın altında olanların yüzde 5, üstünde olanların ise yüzde 4 ek ödeme aldığını hatırlatan Ergün, bu düzenlemeyle 2006 yılından beri vatandaşın fatura-fiş toplamaktan kurtulduğunu belirtti.
'TALEPLERİ İLETTİK'
Ergün, "Ancak bu yüzde 4'ler artık komik bir rakam olarak kaldı. Bu oran yüzde 8-10'a çıkarılmalı.
4 bin lira maaş alan kişinin ek ödemesi yüzde 4'te kalırsa 160 lira, yüzde 8'e çıkarsa 320 lira, yüzde 10'a çıkarsa 400 lira olacak. Böylece emekliye bir katkı olur" diye konuştu.
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