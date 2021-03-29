Koronavirüs salgını sonrası ihtiyaç sahibi milyonlarca kişiye yardım ödemesi yapıldı. 2020 Mart ayından bu yana birçok kalem altında desek ödemesi gerçekleştiren devlet, Faz-3 kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er TL destek ödemesi yapıyor. Bu yardımdan yararlanmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden başvurularını yapabiliyor. Peki, 1000 TL pandemi yardımı başvuru nasıl yapılır? e-Devlet 3. faz sosyal yardım başvuru ve sonuç sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

1000 TL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, T.C. Kimlik numarasının son rakamına göre e-Devlet'ten başvuru yapılabilecek.

Yapılan açıklamaya göre, online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, T.C. Kimlik numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek

PANDEMİ YARDIM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN...