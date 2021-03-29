1000 TL pandemi yardımı başvuru nasıl yapılır? e-Devlet 3. faz sosyal yardım başvuru ve sonuç sorgulama ekranı
1000 TL pandemi yardımı ile ilgili başvuru süreci devam ediyor. İlk iki fazda milyonlarca ihtiyaç sahibine 1000'er lira yardım ödemesi yapılmıştı. 3. Faz kapsamında gerçekleştirilen başvuru sürecinin ardından gözler sonuçlara çevrildi. Bu destekten faydalanmak isteyen vatandaşlar, başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, 1000 TL pandemi yardımı başvuru nasıl yapılır? İşte e-Devlet 3. faz sosyal yardım başvuru ve sonuç sorgulama ekranı...
Koronavirüs salgını sonrası ihtiyaç sahibi milyonlarca kişiye yardım ödemesi yapıldı. 2020 Mart ayından bu yana birçok kalem altında desek ödemesi gerçekleştiren devlet, Faz-3 kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er TL destek ödemesi yapıyor. Bu yardımdan yararlanmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden başvurularını yapabiliyor. Peki, 1000 TL pandemi yardımı başvuru nasıl yapılır? e-Devlet 3. faz sosyal yardım başvuru ve sonuç sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
1000 TL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, T.C. Kimlik numarasının son rakamına göre e-Devlet'ten başvuru yapılabilecek.
Yapılan açıklamaya göre, online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, T.C. Kimlik numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek
BAŞVURU SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Şartların sağlanması halinde başvuru sahibinin, başvuru formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor.
1000 TL YARDIM ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILIYOR?
1000 TL pandemi yardım başvuru sırasında IBAN bilgilerini başvuru formuna ekleyen vatandaşların ödemeleri hesaplarına yapılacak. IBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Yeni bin liralık desteğe düzenli geliri olmayanlar, günlük yevmiye ile çalışırken işsiz kalıp gelirinden olanlar başvuracak. Her evden bir kişinin başvurması yeterli olacak. Destek hane başına ödenecek.
KİMLER BAŞVURAMAZ?
Bu destekten düzenli geliri olan kamu işçileri, memurlar, emekliler, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alanlar yararlanamayacak.
Daha önce bin liralık destekten yararlananlar da başvuru yapamayacak. İlk kez destekten yararlananlar başvuru yapabilecek.
BAŞVURUDA NEYE BAKILIYOR?
'Çalışıyor musunuz? Çalışıyorsanız işyerindeki durumunuz nedir? (ücretli, yevmiye, aile şirketi vs)', 'Aylık toplam geliriniz ne kadar?', 'Kiracı mısınız? Kiranız ne kadar?', 'Su, elektrik ve doğalgaz faturanız kaç lira?'...
BAŞVURULARDA GELİR KISTASI ŞARTI YOK
Başvurularda herhangi bir gelir kıstası şartı bulunmuyor.
Ancak e-Devlet üzerinden açılan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu bölümünde, başvurucunun iş ve sosyal durumu, aylık geliri, çocuk sayısı, kirada oturup oturmadığı, en son gelen su, gaz ve elektrik faturası bedelleri ile banka ve birikim bilgilerine ilişkin kapsamlı sorular yöneltiliyor.
Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak.