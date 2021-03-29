29 Mart 2021, Pazartesi
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Milyonlarca vatandaş için 31 Mart uyarısı! Borcu olanlar sakın atlamayın

Milyonlarca vatandaş için 31 Mart kritik tarih! Borç yapılandıranlar, işçi-işverenler, ev sahipleri ve esnaf için önemli haftaya girildi. 31 Mart’ı sakın atlamayın... Kira, gelir ve ciro kaybı desteklerinde başvuru sona eriyor. İşte detaylar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.03.2021
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Milyonlarca vatandaş için 31 Mart uyarısı! Borcu olanlar sakın atlamayın

Borç yapılandıranlar, işçi-işverenler, ev sahipleri ve esnaf için önemli haftaya girildi. 31 Mart'ı sakın atlamayın...

- ESNAF DESTEKLERİ: Kira, gelir ve ciro kaybı desteklerinde başvuru sona eriyor.


- BORÇ YAPILANDIRANLAR: Yapılandırılan vergi, ceza gibi borçlarda ikinci taksit, prim yapılandırmasında ise ilk ödeme için süre doluyor.


- GSS BORCU OLANLAR: Gelir testine girenin evde kişi başı geliri 1.192 TL'den azsa borcu siliniyor.


- ÜCRETLİLER: 600 bin lirayı aşan ücret geliri için beyanname ve ilk taksit zamanı.


- EV SAHİPLERİ: 2020'deki kira geliri 6 bin 600 liradan fazla olanlar beyanname verecek, ilk taksiti de yatıracak.


- ÇALIŞANLAR/İŞVERENLER: Kısa çalışma ödeneği sona eriyor.


- EMLAKÇILAR: Yetki belgesi için tanınan süre doluyor. Belge başvurusunda bulunmayanlar 1 Nisan itibariyle emlakçılık yapamayacak.

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