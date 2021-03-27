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İstanbul’da kiralık ev fiyatları patlama yaptı! Vatandaşlar isyan etti: Bu neyin zammı | İşte ilçe ilçe İstanbul'da kira fiyatları

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tersine göç yaşanan ’da kiralık ev fiyatları patlama yaptı. Son 1 yılda ortalama yüzde 20 artış yaşanırken, 9 ilçedeki yükseliş yüzde 50’yi geçti. Yaşanan artışa tepki gösteren vatandaşlar, "Pandemi nedeniyle kente öğrenci akını yok. Hatta tam aksine salgın sürecinde İstanbul'dan göç yaşandı. Bu neyin artışı?" dedi. İşte ilçe ile İstanbul'da ...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.03.2021 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021
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İstanbul’da kiralık ev fiyatları patlama yaptı! Vatandaşlar isyan etti: Bu neyin zammı | İşte ilçe ilçe İstanbul'da kira fiyatları

'da kiralık ev fiyatları son 1 yılda uçuşa geçti. Megakentte kiralık konutların metrekare fiyatlarında ortalama yüzde 20 artış gerçekleşirken; bazı ilçelerde artış dudak uçuklattı.



AİDAT DA YÜKSELDİ
'da artış yüzde 122'yi bulurken; , , , , , , , gibi 8 ilçede kiralık ev fiyatlarındaki yükseliş yüzde 50'nin üzerine çıktı.



Yaşanan artışa tepki gösteren vatandaşlar, "Pandemi nedeniyle kente öğrenci akını yok. Hatta tam aksine salgın sürecinde İstanbul'dan göç yaşandı. Bu neyin artışı?" diyerek tepkisini gösterdi.


Artışın hayatın gerçekleriyle uyuşmadığını belirten vatandaşlar, "Sadece kiralar değil, aidatlarda da dikkat çekici artış yaşanıyor" yorumunu yaptı.

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