İstanbul’da kiralık ev fiyatları patlama yaptı! Vatandaşlar isyan etti: Bu neyin zammı | İşte ilçe ilçe İstanbul'da kira fiyatları
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tersine göç yaşanan İstanbul’da kiralık ev fiyatları patlama yaptı. Son 1 yılda ortalama yüzde 20 artış yaşanırken, 9 ilçedeki yükseliş yüzde 50’yi geçti. Yaşanan artışa tepki gösteren vatandaşlar, "Pandemi nedeniyle kente öğrenci akını yok. Hatta tam aksine salgın sürecinde İstanbul'dan göç yaşandı. Bu neyin artışı?" dedi. İşte ilçe ile İstanbul'da kira fiyatları...
İstanbul'da kiralık ev fiyatları son 1 yılda uçuşa geçti. Megakentte kiralık konutların metrekare fiyatlarında ortalama yüzde 20 artış gerçekleşirken; bazı ilçelerde artış dudak uçuklattı.
AİDAT DA YÜKSELDİ
Bağcılar'da artış yüzde 122'yi bulurken; Zeytinburnu, Şile, Esenyurt, Ataşehir, Sultanbeyli, Kadıköy, Çekmeköy, Beykoz gibi 8 ilçede kiralık ev fiyatlarındaki yükseliş yüzde 50'nin üzerine çıktı.
Yaşanan artışa tepki gösteren vatandaşlar, "Pandemi nedeniyle kente öğrenci akını yok. Hatta tam aksine salgın sürecinde İstanbul'dan göç yaşandı. Bu neyin artışı?" diyerek tepkisini gösterdi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Artışın hayatın gerçekleriyle uyuşmadığını belirten vatandaşlar, "Sadece kiralar değil, aidatlarda da dikkat çekici artış yaşanıyor" yorumunu yaptı.