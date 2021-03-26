26 Mart 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Borsa İstanbul'un yeni genel müdürü belli oldu! Korkmaz Enes Ergun kimdir?

Son dakika: Borsa İstanbul'un yeni genel müdürü belli oldu! Korkmaz Enes Ergun kimdir?

’un bugün yapılan genel kurulunda ’nın görevi bırakması ile boşalan genel müdürlük koltuğuna İstanbul Genel Müdür Yardımcısı  getirildi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.03.2021 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021
ABONE OL
Son dakika: Borsa İstanbul'un yeni genel müdürü belli oldu! Korkmaz Enes Ergun kimdir?

Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun oldu.

KORKMAZ ENES ERGUN KİMDİR?
Ergun 24 yıllık borsa kariyerinde birçok şirketin halka arzının değerlendirilmesi ile işlem gören şirketlerin incelenmesini ve piyasa faaliyetlerini yönetmesiyle öne çıkıyor.

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünde 1997 yılında tamamlayan Ergun, aynı yıl Borsa İstanbul'da çalışma hayatına başladı. Yüksek lisansını ve doktorasını Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında tamamladı. 24 yıllık Borsa ve Sermaye Piyasaları tecrübesine sahip olan Ergun, çok sayıda şirketin halka arzının değerlendirilmesi ile işlem gören şirketlerin incelenmesini ve piyasa faaliyetlerini yönetti. Ergun, halen Kotasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Bir dönem sona erdi! İşte yeni isim... BİR DÖNEM SONA ERDİ! İŞTE YENİ İSİM...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA