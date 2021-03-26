Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun kimdir, kaç yaşında? Korkmaz Enes Ergun'un hayatı ve kariyeri sorgulanan konular arasında yer alıyor. Borsa İstanbul'un bugün yapılan genel kurulunda Hakan Atilla'nın istifası ile boşalan genel müdürlük koltuğuna Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Korkmaz Enes Ergun getirildi. İşte, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun kimdir, kaç yaşında? Korkmaz Enes Ergun'un hayatı ve kariyeri...

Borsa İstanbul'un bugün yapılan genel kurulunda Hakan Atilla'nın istifası ile boşalan genel müdürlük koltuğuna Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Korkmaz Enes Ergun getirildi.

Ergun 24 yıllık borsa kariyerinde birçok şirketin halka arzının değerlendirilmesi ile işlem gören şirketlerin incelenmesini ve piyasa faaliyetlerini yönetmesiyle öne çıkıyor.