Milyonları yakından ilgilendiriyor: Emeklilikte yeni sistem!
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren gelişme... SGK, Anayasa Mahkemesi'nin emeklilik için işten ayrılmayla ilgili düzenlemeyi iptal etmesine açıklık getirdi: Aylık bağlanabilmesi için işten ayrılmak gerekiyor. Buna göre, 30 Eylül 2008 tarihinden önce dilekçe verenler hakkında işlem yapılmayacak ve aylıkları ödenmeye devam edilecek.
Emekli olup aynı işyerinde devam etmek isteyen çalışanlar dikkat!
Anayasa Mahkemesi'nin, 506 sayıl�� eski Sosyal Sigortalar Kanunu'nun emeklilik dilekçesi vermek için işten ayrılma zorunluluğuna dair hükmünü iptal etmesinin ardından, çalışanlar meraklı bekleyiş içerisine girmişti.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bir genelgeyle karara açıklık getirdi.
Genelgede, Anayasa Mahkemesi'nin 506 Sayılı eski Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 62'nci maddesindeki düzenlemeyi iptal ettiği ancak aynı kanunun "Yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için sigortalının çalıştığı işten ayrılması ve yazılı istekte bulunması şarttır" şeklindeki 60'ıncı maddesiyle ilgili iptal kararı vermediği vurgulandı.
2008'de yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanun ile hem 60 hem de 62'nci maddenin yürürlükten kaldırıldığı belirtilen genelgede, 2008'den sonra yaşlılık aylığı talebinde bulunanlara aylık bağlanabilmesi için işten ayrıldıktan sonra dilekçe verilmesi gerektiği ifade edildi.
BORÇ ÇIKARILANLAR DİKKAT!
SGK'nın 2018/38 Sayılı Genelgesi uyarınca, emeklilik dilekçesi verdiği tarihte işten ayrılmadığı sonradan tespit edilenlere yersiz ödenen aylıklar için borç çıkarıldığı anımsatılan genelgede, AYM'nin kararı doğrultusunda değişiklik yapıldığı kaydedildi.
Buna göre, 30 Eylül 2008 tarihinden önce dilekçe verenler hakkında işlem yapılmayacak ve aylıkları ödenmeye devam edilecek.