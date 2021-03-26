Milyonları yakından ilgilendiriyor: Emeklilikte yeni sistem!

Genelgede, Anayasa Mahkemesi'nin 506 Sayılı eski Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 62'nci maddesindeki düzenlemeyi iptal ettiği ancak aynı kanunun "Yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için sigortalının çalıştığı işten ayrılması ve yazılı istekte bulunması şarttır" şeklindeki 60'ıncı maddesiyle ilgili iptal kararı vermediği vurgulandı.