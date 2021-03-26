Devletten istihdama dev destek: İşçi alana 500.000 TL yardım
İstihdama dev destek... Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi’yle istihdamın korunması ve artırılması ile ilgili çok önemli bir destek devreye girecek. İlave İstihdam Finansman Desteği adıyla hayata geçirilecek program ile 5 işçiye kadar yeni işçi alacak firmalara 500 bin liraya varan destek sağlanacak. Destek, reform takvimine göre 30 Haziran’a kadar yürürlüğe girecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi'yle istihdamın korunması ve artırılması ile ilgili çok önemli bir destek devreye girecek.
İlave İstihdam Finansman Desteği adıyla hayata geçirilecek program ile 5 işçiye kadar yeni işçi alacak firmalara 500 bin liraya varan destek sağlanacak.
Destek, reform takvimine göre 30 Haziran'a kadar yürürlüğe girecek.
6 AYI GERİ ÖDEMESİZ
Yapılacak düzenlemeye göre; makro ve küçük ölçekli firmalardan likidite sıkıntısı çekenlere istihdama kattıkları her bir ilave kişi için Kredi Garanti Fonu kefaletiyle 100 bin liralık krediye erişim imkanı sağlanacak.
Maksimum limiti 500 bin lira (ilave 5 istihdam) olarak belirlenen kredi, 2 yıl vadeli olup, ilk 6 ayı geri ödemesiz kullandırılacak.
12 AY SÜRECEK
İstihdam taahhüdünü yerine getiren firmanın istihdama kattığı her bir kişi için 12 ay boyunca ödediği sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primleri firmaya katkı olarak kredi faiz bakiyesinden düşülecek.
Yani işçi başına yıllık en az 13 bin 952 lira prim desteği sağlanacak.
Böylece ilave istihdam oluşturan firmalar, düşük finansman maliyetiyle kredi kullanma imkanına kavuşacak.
Nakdi ücret desteğinden faydalanıp, çalışanını tekrar istihdama dahil eden işverenler de şartları taşımaları durumunda İlave İstihdama Finansman Desteği'ne dahil edilecek.
EN AZ 13.952 TL DESTEK