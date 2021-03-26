26 Mart 2021, Cuma
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Devletten istihdama dev destek: İşçi alana 500.000 TL yardım

İstihdama dev destek... Başkan ’ın açıkladığı ’yle istihdamın korunması ve artırılması ile ilgili çok önemli bir destek devreye girecek. İlave İstihdam Finansman Desteği adıyla hayata geçirilecek program ile 5 işçiye kadar yeni işçi alacak firmalara 500 bin liraya varan destek sağlanacak. Destek, reform takvimine göre 30 Haziran’a kadar yürürlüğe girecek.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.03.2021
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Devletten istihdama dev destek: İşçi alana 500.000 TL yardım

Başkan 'ın açıkladığı 'yle istihdamın korunması ve artırılması ile ilgili çok önemli bir destek devreye girecek.

İlave İstihdam Finansman Desteği adıyla hayata geçirilecek program ile 5 işçiye kadar yeni işçi alacak firmalara 500 bin liraya varan destek sağlanacak.

Destek, reform takvimine göre 30 Haziran'a kadar yürürlüğe girecek.

6 AYI GERİ ÖDEMESİZ

Yapılacak düzenlemeye göre; makro ve küçük ölçekli firmalardan likidite sıkıntısı çekenlere istihdama kattıkları her bir ilave kişi için kefaletiyle 100 bin liralık krediye erişim imkanı sağlanacak.

Maksimum limiti 500 bin lira (ilave 5 istihdam) olarak belirlenen kredi, 2 yıl vadeli olup, ilk 6 ayı geri ödemesiz kullandırılacak.

12 AY SÜRECEK

İstihdam taahhüdünü yerine getiren firmanın istihdama kattığı her bir kişi için 12 ay boyunca ödediği sosyal sigorta ve primleri firmaya katkı olarak kredi faiz bakiyesinden düşülecek.

Yani işçi başına yıllık en az 13 bin 952 lira prim desteği sağlanacak.

Böylece ilave istihdam oluşturan firmalar, düşük finansman maliyetiyle kredi kullanma imkanına kavuşacak.

Nakdi ücret desteğinden faydalanıp, çalışanını tekrar istihdama dahil eden işverenler de şartları taşımaları durumunda 'ne dahil edilecek.

EN AZ 13.952 TL DESTEK

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