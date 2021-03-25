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Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın görevini devredecek

15 Temmuz 2011'den bu yana Genel Müdürü olan yarın gerçekleştirilecek genel kurulda görevini devredecek.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.03.2021 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021
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Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın görevini devredecek

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın yarınki genel kurulda görevini devredeceği açıklandı.

Bankadan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"15.07.2011 tarihinden itibaren Ziraat Bankası Genel Müdürü olarak görev yapmakta olan Sayın Hüseyin AYDIN, 26.03.2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan olağan genel kurulda görevini devredecektir. Genel müdürlük görevinden istifaen ayrılması söz konusu değildir."

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