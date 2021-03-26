Tarihin en büyük döviz satışlarından biri!1 günde tam 6.1 milyar dolar TL'ye döndü

BOZDURAN TL HESAP AÇTI

Dövizini bozduran vatandaşın aynı gün TL mevduata geçtiği gözlendi. 19 Mart'ta 1 milyar 568 milyon TL olan TL mevduatın büyüklüğü, 22 Mart'ta 52 milyar lira artarak 1 trilyon 620 milyar liraya ulaştı. Böylece TL mevduatlar tarihin en yüksek seviyesine çıktı.

Pazartesi günü vadesiz TL mevduatın büyüklüğü 323 milyar liradan 351 milyara, vadelilerin ise 1 trilyon 244 milyardan 1 trilyon 268 milyar liraya ulaştı.