Son dakika: Bankacılıkta yeni dönem! Dijital lisans geliyor

İlk olarak Çin'in uygulamaya geçirdiği dijital paralar üç yıl içinde dünyanın beşte biri tarafından kullanılacak. Dünya merkez bankalarının yüzde 86'sı şu anda bu konu üzerinde çalışıyor. Merkez bankalarının hızlı bir şekilde dijital para birimlerini çıkarmaya başladığını belirten BtcTurk CEO'su Özgür Güneri, "Türkiye'de ve dünyada çıkarılan dijital paraların sektöre iyi bir yansıması olacağını düşünüyorum. Bu alanda atılan her adım sektörü büyüteceği ve işlem hacmini yükselteceği için olumlu bir gelişme olur" dedi.

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