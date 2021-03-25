Emekli için 10 yeni talep daha! Büyük kazanç sağlayacak
Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren gelişme... Bayram ikramiyesi, banka promosyonu gibi imkanlarla ek gelire kavuşan emekliler, bütçesini rahatlatacak yeni kazanımlar elde etmek istiyor. Emekliler, 10 talebini şöyle sıralıyor. Talepler arasında ek ödeme ve ikramiye zammı ile aile yardımı ve intibak var...
Bayram ikramiyesi, banka promosyonu gibi imkanlarla ek gelire kavuşan emekliler, bütçesini rahatlatacak yeni kazanımlar elde etmek istiyor.
Emekliler, 10 talebini şöyle sıralıyor:
İŞTE O TALEPLER
-Aylıklara yüzdeli zamlar yerine seyyanen zamlar yapılsın.
-Ek ödeme oranı artırılsın. Maaşın yüzde 4-5'inden yüzde 9-10'una yükseltilsin ya da Asgari Geçim İndirimi ile eşitlensin.
-2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar için de intibak düzenlemesi yapılsın. Memur emeklileri arasında da kurum kaynaklı emekli maaş farkı kapatılsın.
-Bayram ikramiyeleri yeniden belirlensin ve ardından da her yıl 'yeniden değerleme ölçütüne' ya da 'enflasyona' endekslensin.
-Aile yardımı, çalışanlara yapıldığı gibi emeklilere de verilsin.
-Emeklilerden sağlıkta katkı payı alınmasın.
-Emekli maaşı için yaşı bekleyenler sağlıktan ücretsiz yararlansın.
-Yaşa bakılmaksızın tüm emeklilere toplu taşıma ücretsiz olsun.
-Emekliler indirimli tatil imkanı sunulsun.