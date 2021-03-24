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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan son dakika yeni anayasa açıklaması

haberi... Başkanı , çalışmaları hakkında, "Uzlaşılan noktalarda yoğunlaşmak, onlar üzerinden hareket etmeye çalışmak lazım. Bir çözüm yolu bulunabilir." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.03.2021 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan son dakika yeni anayasa açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, katıldığı bir televizyon programında yeni anayasa arayışları ile ilgili önemli mesajlar verdi.

Şentop, "Uzlaşılan noktalarda yoğunlaşmak, onlar üzerinden hareket etmeye çalışmak lazım. Bir çözüm yolu bulunabilir." şeklinde konuştu.

TBMM Başkanı, "Yeni anayasa tartışması ciddiye alınmalı. Sonuç almak hedef olmalı, somut bir metin ortaya çıkmalı." dedi.

"İSRAİL'E MEKTUP GÖNDERDİM"

Mustafa Şentop "İsrail'deki hapishanelerde Filistinli mahkum ve tutuklulara da aşı yapılmasına, bunun insani bir mesele olduğuna dair, İsrail Meclis Başkanı'na bir mektup gönderdim." açıklamasını yaptı.

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