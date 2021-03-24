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Sipariş yağıyor: Tanesi 350 bin lira! Yerli üretim

EKONOMİ DHA
Giriş Tarihi: 24.03.2021 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021
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Sipariş yağıyor: Tanesi 350 bin lira! Yerli üretim

Burhaniye'de yaşayan Özcan Acar, 47 yıldan beri tekne imalatı yapıyor. Yılda sipariş üzerine 8 ya da 10 tekne yaparken salgınla birlikte üretimlerinin 12 ayda 35'e çıktığını söyledi.

sürecinde kalabalıklara karışmak istemeyenlerin denizde, fiber teknelerin içinde alternatif bir hayat kurduğunu ifade eden Acar, "Bu dönemde işimiz arttı.

Polyesterden yapılan kamaralı fiyatı, motoruyla birlikte 65 bin liradan başlayıp, 350 bin liraya kadar yükseldi.

Ülkemizde tekneleri daha ucuza mal etmeye başlayınca müşterilerimiz mutlu oldu. Atölyemde 7 kişiyi istihdam ediyorum.

4 ayrı kategoride teknemiz var. Bu dönem işlerimiz artmasına rağmen kalifiye elaman sıkıntısı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

YERLİ ÜRETİM FİBER TEKNE

Koronavirüs sürecinde ailece denizde tatil yaparak stres atanların sayısında artış olduğunu kaydeden Acar, "Artık teknelerde bir hayat başladı.

Son dönemde fiber teknelere talepte bir artış oldu. Bizde kendimizi geliştirerek, tamamı polyesterden halk tipi tekneler yapmaya başladık.

Önceleri tekneler yurt dışından getiriliyordu. Şimdi yerli üretim gerçekleştiriyoruz. Son derece başarılı çalışmalar yaptık.

Bu yüzden denizde yaşamaktan korkmayalım. Açık hava ve deniz bütün salgın hastalıkları tedavi eder" dedi.

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