Çalışana ikinci emeklilik imkanı! 18 yaş altına yüzde 25 devlet katkısı olacak
BES ile çalışana ikinci emeklilik olanağı sağlanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reformu Paketi ile Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) önemli yenilikler devreye girecek. 3 büyük değişiklik hayata geçecek. 18 yaş altına da yüzde 25 devlet katkısıyla BES kapısı açılırken, sigorta da kolaylaşacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reformu Paketi ile Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) önemli yenilikler devreye girecek.
3 büyük değişiklik hayata geçecek.
GENÇLERE FIRSAT
Bugüne kadar Bireysel Emeklilik Sistemi'ne 18 yaş altı gençler giremiyordu.
Artık onlar için de BES hesabı açılabilecek ve tasarruf yapılacak.
Türkiye'de 18 yaş altındaki nüfusa bakıldığında yaklaşık 23 milyon kişinin olduğu görülüyor.
Sektör temsilcileri ilk etapta 4-5 milyon gencin sisteme katılacağını bekliyor.
BES'e giren genç için aylık yatırılan paraların yüzde 25'i kadar devlet katkısı olacak.
56 yaş, 10 yıl şartı tamamlanınca emeklilik imkanı doğacak. Ayrıca vakıf ve dernek birikimleri de BES'e aktarılabilecek.
AVANTAJ SAĞLAYACAK
Şu anda birçok vatandaş eğitim, sağlık, hayat gibi sigorta ürünlerini almış ve kullanıyor.
Bu ürünlerin birleşmesi ve BES'te toplanmasıyla hem ayrı ayrı alma mecburiyeti ortadan kalkacak hem de yüzde 25 devlet katkısı gibi bir avantaj ortaya çıkacak.
BES yaptıran bir vatandaş kendisine sunulan paketle isterse aynı zamanda sağlık, hayat ve eğitim gibi sigorta ürünlerine de sahip olacak.