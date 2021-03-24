Başvurular e-Devlet'ten: Engelliye 65.000 TL!
Devletten engelliye 65.000 TL'lik destek! Girişimci engelliler, 65 bin liraya varan hibe desteğiyle iş fikirlerini hayata geçiriyor. Hibe destek projesinin birinci dönem başvuruları başladı. Başvurular ilk kez e-Devlet üzerinden alınırken; 'Engelli Hibe Desteği Proje Başvuru Kılavuzu' ile 'Başvuru Rehberi' İŞKUR'un internet sitesinde yayımlandı. Başvurular 16 Nisan tarihine kadar devam edecek. İşte girişimcilere sağlanacak destekler.
Girişimci engelliler, 65 bin liraya varan hibe desteğiyle iş fikirlerini hayata geçiriyor.
Hibe destek projesinin birinci dönem başvuruları başladı.
Başvurular ilk kez e-Devlet üzerinden alınırken; 'Engelli Hibe Desteği Proje Başvuru Kılavuzu' ile 'Başvuru Rehberi' İŞKUR'un internet sitesinde yayımlandı.
Başvurular 16 Nisan tarihine kadar devam edecek. İşte girişimcilere sağlanacak destekler.
KURULUŞ İŞLEMLERİ DESTEĞİ:
İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 5 bin lira.
İŞLETME GİDERİ DESTEĞİ:
Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım gibi en fazla yüzde 60'ını geçmeyecek şekilde yıllık toplam en fazla 15 bin lira.