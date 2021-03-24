Başvurular e-Devlet'ten: Engelliye 65.000 TL!

DEMİRBAŞ DESTEĞİ:

Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım ve ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 45 bin lira.

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