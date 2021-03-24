24 Mart 2021, Çarşamba
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Başvurular e-Devlet'ten: Engelliye 65.000 TL!

Devletten engelliye 65.000 TL'lik destek! Girişimci engelliler, 65 bin liraya varan hibe desteğiyle iş fikirlerini hayata geçiriyor. Hibe destek projesinin birinci dönem başvuruları başladı. Başvurular ilk kez e-Devlet üzerinden alınırken; ' Başvuru Kılavuzu' ile 'Başvuru Rehberi' 'un internet sitesinde yayımlandı. Başvurular 16 Nisan tarihine kadar devam edecek. İşte girişimcilere sağlanacak destekler.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.03.2021
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Başvurular e-Devlet'ten: Engelliye 65.000 TL!

Girişimci engelliler, 65 bin liraya varan hibe desteğiyle iş fikirlerini hayata geçiriyor.

Hibe destek projesinin birinci dönem başvuruları başladı.

Başvurular ilk kez e-Devlet üzerinden alınırken; ' Başvuru Kılavuzu' ile 'Başvuru Rehberi' 'un internet sitesinde yayımlandı.

Başvurular 16 Nisan tarihine kadar devam edecek. İşte girişimcilere sağlanacak destekler.

KURULUŞ İŞLEMLERİ DESTEĞİ:


İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 5 bin lira.

İŞLETME GİDERİ DESTEĞİ:


Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım gibi en fazla yüzde 60'ını geçmeyecek şekilde yıllık toplam en fazla 15 bin lira.

DEMİRBAŞ DESTEĞİ:
Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım ve ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 45 bin lira.

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