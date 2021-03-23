Yerli ve milli radardan Türkiye ekonomisine büyük katkı

Onlarca Türk mühendis tarafından geliştirilen sistemin tüm ekipmanlarından kablosuna kadar yerli ürünler kullanıldı. Türk mühendislerin yazdığı yerli ve milli yazılım sistemiyle çalıştırılan MGR, Türkiye'nin bir alanda daha yurtdışına bağımlılığını ortadan kaldırdı. Türk hava sahasında kuş uçurmayacak Radar menzili 112 kilometre olan MGR, hava sahasını 7 gün 24 saat izleyecek. Türk hava sahasında adeta kuş uçurmayacak olan radar Türkiye'nin bu alandaki ihtiyacını karşılayacak. Projenin tam anlamıyla başarıyla tamamlanmasının ardından MGR'nin farklı bölgelere de kurulmasıyla 1 milyon kilometrekarelik Türk hava sahasının tamamı milli ve yerli imkanlarla izlenecek.