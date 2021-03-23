Son dakika: Borsa İstanbul'da işlemler ikinci kez durduruldu
Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da işlemler saat 10.30'a kadar geçici olarak durdurulmuştu. Ancak 10.31 itibariyle işlemlerin ikinci kez durdurma açıklandı.
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Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Saat 10:31:08 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur."