23 Mart 2021, Salı
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Son dakika: Borsa İstanbul'da işlemler ikinci kez durduruldu

Son dakika haberine göre 'da işlemler saat 10.30'a kadar geçici olarak durdurulmuştu. Ancak 10.31 itibariyle işlemlerin ikinci kez durdurma açıklandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.03.2021 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021
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Son dakika: Borsa İstanbul'da işlemler ikinci kez durduruldu

Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saat 10:31:08 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur."

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