Vitamin hapındaki büyük tehlike! Gıda takviyesinde sahtecilik
Vitamin hapında sahtecilik tehlikesi! E-Ticaret üzerinden sahte kolajen satışının buz dağının görünen kısmı olduğu ortaya çıktı. Ünlü e-ticaret siteleri üzerinden milyonlarca liralık sahte vitamin ve gıda takviyesi ticareti de deşifre oldu. Sağlık Bakanlığı'nın denetimine takılan ve E.B markasıyla mal satışı yapan firma yakayı ele verdi. Ancak e-ticaret siteleri üzerinden kendisine hiçbir yaptırım gerçekleşmedi. Firma aynı pazar yerinde başka markası ile sahte sağlık ürünleri satmaya devam ediyor. Özellikle gıda takviyesi ürünlerinde sahtecilik daha fazla oluyor.
E-Ticaret üzerinden sahte kolajen satışının buz dağının görünen kısmı olduğu ortaya çıktı. Ünlü e-ticaret siteleri üzerinden milyonlarca liralık sahte vitamin ve gıda takviyesi ticareti de deşifre oldu.
Sağlık Bakanlığı'nın denetimine takılan ve E.B markasıyla mal satışı yapan firma yakayı ele verdi. Ancak e-ticaret siteleri üzerinden kendisine hiçbir yaptırım gerçekleşmedi. Firma aynı pazaryerinde başka markası ile sahte sağlık ürünleri satmaya devam ediyor. Özellikle gıda takviyesi ürünlerinde sahtecilik daha fazla oluyor.
YANILTICI BEYAN
Bazı ürünlerde fiyat ve ürün arasında ciddi uçurumlar göz çarpıyor. Örneğin; bir tedarikçi 18 liraya gül yağı satıyor. Ancak kilosu 50 bin lirayı bulan gül yağının bu fiyata satılması imkansız.
ALERJİ YAPTI
Nasıl bir içeriğe sahip olduğu bilinmeyen ürünler insan sağlığını hiçe sayıyor. Bir sağlık çalışanı şunları anlattı: "E.B diye bir firmadan serum, anestezi kremi almıştım. Ürünler gelince barkodlarından sahte olduklarını gördüm. Ürünler alerjiye sebep oluyor."