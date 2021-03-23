Son dakika: İstihdam için işveren, işçi, hükümet el ele!





İSTANBUL, BURSA, ANKARA İLK SIRADA:

En fazla imalat, toptan ve perakende ticaret ile konaklama ve yiyecek faaliyetleri sektörlerinde çalışanlar kısa çalışma ödeneğinden yararlandı. En fazla İstanbul, Bursa ve Ankara yararlandı. Kısa çalışmadan en çok imalat sanayinin yoğun olduğu Bursa, Antalya ve Tekirdağ istifade etti.