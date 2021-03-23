Gözler 31 Mart'ta! GSS prim borcu, kira, gelir kaybı ve ciro kaybında gelişmeler olacak
31 Mart'ta birçok yeni gelişme olacak. Kısa çalışma ödeneği, GSS prim borçları, Kira, gelir kaybı ve ciro kaybı... İşçiler, işverenler, prim borcu olanlar, ev sahipleri için 31 Mart büyük önem taşıyor. Pek çok fırsattan yararlanmak ya da elde edilen avantajları kaçırmamak için bu tarihe dikkat etmek gerekiyor. 5 alanda bu tarih kritik önemde.
İşçiler, işverenler, prim borcu olanlar, ev sahipleri için 31 Mart büyük önem taşıyor.
Pek çok fırsattan yararlanmak ya da elde edilen avantajları kaçırmamak için bu tarihe dikkat etmek gerekiyor. 5 alanda bu tarih kritik önemde...
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BİTECEK
Milyonlarca işçi 31 Mart'tan itibaren normal çalışmaya geçecek.
İşçi başına 1.341 TL'lik primi, normalleşme desteği kapsamında devlet ödeyecek.
Mesailer ve ücretler tam ödenecek.
GSS PRİM BORÇLARI SİLİNECEK
Genel Sağlık Sigortası borcu çıkıp hiç gelir testine girmeyenlere sağlanan fırsat 31 Mart'ta sona erecek.
Bu tarihe kadar gelir testine girenler hanede kişi başı geliri 1.192 liradan az çıkarsa prim ödemeyecek.
Daha fazla olup çalışmayanlar 107 liraya aile boyu sağlık hizmeti alacak. 30 Nisan'a kadar borcunu ödeyenden faiz ve gecikme cezası alınmayacak.
ESNAFIN BAŞVURUSU SONA ERECEK
Kira, gelir kaybı ve ciro kaybı desteklerine başvuru için de son tarih 31 Mart. Küçük esnaf aylık 500- 750 lira kira desteği alacak.
Gelir kaybı desteği de ayda 1.000 lira olacak. Ciro kaybı desteği de bir önceki yıla göre kaybın yüzde 3'ü oranında, en az 2 bin lira ve en çok 40 bin lira olarak ödenecek.
EV SAHİPLERİ BEYANNAME VERECEK
İşyeri ve konut kira geliri elde edenler beyanname verecek.
Beyannameler internetten doldurulacak. 6.600 TL istisna olacak. Masrafı olan gerçek, olmayan götürü yöntemini seçecek. Ödemeler 31 Mart'ta yapılacak.
YAPILANDIRMA AVANTAJINI KAÇIRMA
Prim borcu yapılandırmasında ilk taksitler 31 Mart'a kadar yatırılacak.