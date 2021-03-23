Emekliye 414 TL ek kazanç! Maaşın yüzde 5'ini bulabiliyor
Tüm emekliler, her ay maaşlarıyla birlikte ek ödeme de alıyor. Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşın yüzde Emekli maaşında flaş gelişme... Maaşı bin 554 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 oranında ek ödeme veriliyor. Ancak emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor. Talep hayata geçerse, gelirlerde 414 liraya varan artış olacak...
Tüm emekliler, her ay maaşlarıyla birlikte ek ödeme de alıyor.
Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında oluyor.
Maaşı bin 554 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 oranında ek ödeme veriliyor.
Ancak emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor.
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Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) teklifi, oranın yüzde 10 olması yönünde.
Bu talep hayata geçerse, emeklilerin kazancında önemli bir artış yaşanacak.
Emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak.
SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin gelirinde 414,51 liraya varan artış yaşanacak.
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