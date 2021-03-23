23 Mart 2021, Salı
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Emekliye 414 TL ek kazanç! Maaşın yüzde 5'ini bulabiliyor

Tüm emekliler, her ay maaşlarıyla birlikte ek ödeme de alıyor. Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşın yüzde Emekli maaşında flaş gelişme... Maaşı bin 554 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 oranında ek ödeme veriliyor. Ancak emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor. Talep hayata geçerse, gelirlerde 414 liraya varan artış olacak...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.03.2021
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Emekliye 414 TL ek kazanç! Maaşın yüzde 5'ini bulabiliyor

Tüm emekliler, her ay maaşlarıyla birlikte ek ödeme de alıyor.

Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında oluyor.

Maaşı bin 554 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 oranında ek ödeme veriliyor.

Ancak emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor.

EN ÇOK 690 TL


'nin (TÜED) teklifi, oranın yüzde 10 olması yönünde.

Bu talep hayata geçerse, emeklilerin kazancında önemli bir artış yaşanacak.

Emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak.

ve Bağ- Kur emeklilerinin gelirinde 414,51 liraya varan artış yaşanacak.

6 bin 908 lira 35 kuruş olan en yüksek maaşı alan emekliye 276,33 lira yerine 690,84 lira ek ödeme verilecek.

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