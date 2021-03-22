Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan AB Ekonomi Komiseri Paolo Gentiloni ile görüştü

Pekcan, "Sayın Gentiloni ile gümrük işlemlerinin dijitalleştirilmesi, yetkilendirilmiş yükümlülerin karşılıklı tanınmasına ilişkin ileri iş birliğinin sürdürülmesi ve daha yakın bir diyalog tesisi için mutabık kaldık. Bu verimli görüşme için kendisine teşekkür ederim." ifadesini kullandı.