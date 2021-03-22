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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan AB Ekonomi Komiseri Paolo Gentiloni ile görüştü

Ticaret Bakanı , Avrupa Birliği (AB) Ekonomi Komiseri ile gümrük işlemlerinin dijitalleştirilmesi ve yetkilendirilmiş yükümlülerin karşılıklı tanınmasına ilişkin ileri iş birliğinin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.03.2021 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan AB Ekonomi Komiseri Paolo Gentiloni ile görüştü

Bakan Rhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Gentiloni ile AB Zirvesi öncesinde önemli bir çevrim içi toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Pekcan, görüşmede, ikili ekonomik ve ticari ilişkiler, Türkiye-AB Pozitif Gündemi, 'nin güncellenmesi, ve gümrük iş birliği konularını değerlendirdiklerini kaydetti.

Pekcan, "Sayın Gentiloni ile gümrük işlemlerinin dijitalleştirilmesi, yetkilendirilmiş yükümlülerin karşılıklı tanınmasına ilişkin ileri iş birliğinin sürdürülmesi ve daha yakın bir diyalog tesisi için mutabık kaldık. Bu verimli görüşme için kendisine teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

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