22 Mart 2021, Pazartesi
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Son dakika: Borsada işlemler geçici olarak durduruldu

Son dakika haberine göre , pay piyasalarında saat 10.38 itibarıyla işlemlerin geçici olarak yeniden durdurulduğunu bildirdi. 'da saat 11.08.20'den itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecek.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.03.2021 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021
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Son dakika: Borsada işlemler geçici olarak durduruldu

'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, 'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, saat 10.38 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin ikinci kez devreye girdiği belirtilerek, pay piyasasındaki tüm sıralarda, 'nda işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemlerin geçici olarak durdurulduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 10.58.20'de tek fiyat emir toplama, 11.03.20'de eşleştirme yapılacak ve 11.08.20'den itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 10.58.20'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 11.08.20'dan itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 11.08.20'den itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir. VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler de saat 11.08.20'de yeniden başlayacaktır."

Borsa İstanbul pay piyasasındaki tüm sıralarda bu sabah açılışın ardından işlemler geçici olarak durdurulmuş, seans saat 10.30'da kaldığı yerden devam etmişti.

BORSA GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 101,66 puan ve yüzde 6,65 gerileyerek 1.427,33 puana indi.

yüzde 8,13 ve holding endeksi yüzde 7,71 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok yüzde 9,57 ile finansal kiralama faktoring gerilerken, kazandıran bir sektör endeksinin olmadığı görüldü.

BIST 100 endeksi cuma günü düşüş eğiliminde hareket etmiş ve yüzde 1,41 değer kaybıyla 1.528,99 puandan kapanmıştı. Açılış sonrası Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalıştı ve sürekli işlemler 10.30'a kadar geçici olarak durduruldu.

Analistler, (TCMB) Başkanlığında yapılan değişiklik sonrası piyasalarda oynaklığın arttığını belirterek, yatırımcıların sakin olması gerektiğini ve fiyatların kısa sürede yeni denge seviyesini bulacağını bildirdi.

Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeler, tahvil piyasasının seyri, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmalar ve yarından itibaren yoğunlaşacak veri takviminin izleneceğini aktaran analistler, yurt içinde ise ekonomi yönetiminin açıklamaları ve siyasi gelişmelerin takip edileceğini söyledi.

Analistler, bu hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresinde yapacağı açıklamalar ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın Ekonomi Reform Paketi'ne ilişkin paylaşacağı eylem programı ve takvimin yatırımcıların odağında olacağını vurgulayarak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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