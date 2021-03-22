133 mesleğe karşılıksız hibe desteği! O tarihe dikkat

CİRO DESTEĞİ BAŞVURUSU SÜRÜYOR

Koronavirüste salgınla mücadele kapsamında faaliyetleri kısıtlanan yiyecek ve içecek sektöründeki lokanta, restoran ve kafe gibi işletmelere şubatta ciro kaybı desteğinin yürürlüğe girdiğini belirten Bakan Pekcan, şöyle devam etti:

"Ödenecek ciro kaybı desteği 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere 2020 takvim yılındaki ciroların 2019 takvim yılındaki cirolarına göre azaltan tutarının yüzde 3'ü esas alınarak belirleniyor. Ciro kaybı desteğinden faydalanabilecek işletmeler için başvurular e-devlet üzerinden 19 Şubat'ta başladı ve 31 Mart'a kadar devam edecek."