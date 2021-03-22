Emeklilik sisteminde 3 büyük yenilik yaşanacak! BES ile devlet katkısı nasıl sağlanacak?

Örneğin 16 yaşındaki bir genç sistemde emekli olana kadar kalırsa 40 yıl tasarruf yapacak. Aylık 100-150 lira gibi rakamlarla bile çok yüksek birikime ulaşabilecek. Sistem genç için adeta bir kumbara görevi de görecek.

Bunun dışında 10 yıl sistemde kalıp emeklilik düşünülmez ise yine gencin okulları bitirdiğinde önemli bir birikimi de oluşmuş olacak.