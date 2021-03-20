Yaşlıya 2420 TL'lik destek!
Son dakika haberine göre; Yaşlılar Haftası'nda gözler onlara sağlanan desteklere çevrildi. Ülkemizde yaşlılarımız için pek çok destek sunuluyor. Şartları sağlayanlara 763 lira 65 yaş aylığı, bin 657 lira evde bakım desteği veriliyor. Ücretsiz ulaşım, sağlık gibi imkanlar da var.
Yaşlılar Haftası'nda gözler onlara sağlanan desteklere çevrildi.
Ülkemizde yaşlılarımız için pek çok destek sunuluyor. Bu destekler arasında 65 yaş aylığı ve evde bakım desteği dikkat çekiyor.
İşte destekler:
65 YAŞ AYLIĞI:
Halen 65 yaş üstü vatandaşlara aylık 763,67 lira ödeme yapılıyor.
Bu ödemede kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Kişi başı gelirin 852 liradan az olması gerekiyor.
SAĞLIK HİZMETİ:
Devlet, engelli ya da çok yaşlı olduğu için bakıma muhtaç kişilere bedelsiz evde sağlık hizmeti veriyor.
ÜCRETSİZ ULAŞIM:
65 yaş ve üzeri vatandaşlar şehir içi toplu taşımaya para ödemiyor.
BAKIM DEVLETTEN:
Bakıma muhtaç olan, kimsesi olmayan 'yoksul' yaşlıların huzurevi ve bakım evlerinde ücretsiz bakılması sağlanıyor.
Bakıma muhtaç yaşlıların ailelerinden ayrılmaması için evde bakım desteği sağlanıyor.
Aylık ödeme bin 657 lira 86 kuruş. Bu destek için yüzde 50 ve üstü engelli raporu gerekiyor.
Maaş yaşlıya değil, ona bakana veriliyor. Hanede kişi başı gelirin bin 705 liradan az olması da şart.
YADES, 66 BİN KİŞİYE ULAŞTI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 65 yaş üstü vatandaşların korunması, desteklenmesi, evde bakımlarının yapılması ve psikososyal destek gibi geniş bir alandaki uygulamaları kapsayan Yaşlı Destek Programı (YADES) ile 66 bin 726 kişiye ulaştı.
Son 4 yılda 16 ilde, 40 farklı projeye toplam 32 milyon 846 bin 32 lira kaynak aktarımında bulunuldu. Program ile 66 bin 726 yaşlıya destek sağlandı.