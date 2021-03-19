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Son dakika: Merkez Bankası'ndan flaş swap kararı!

Son dakika haberleri... politika faizini yüzde 19'a çıkaran kararının ardından haftalık swapta kullanılan faizini de yüzde 19'a yükseltti.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.03.2021 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021
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Son dakika: Merkez Bankası'ndan flaş swap kararı!

Politika faizinin ardından haftalık swap işlemlerinde kullanılan TL faizi de yükseltildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık swap işlemlerinde kullanılan TL faizini yüzde 19'a yükseltti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası taraflı swap işlemleri Mart ayı ortası itibariyle 46 milyar dolara yükselmişti.

SWAP NE DEMEKTİR?

Swap yani bir diğer adıyla takas; iki tarafın bir varlık veya yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işleme verilen isimdir. Swap işlemlerinde, faiz oranları ile döviz kurlarındaki değişmeler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek amaçlanıyor. Swap, özellikle döviz kurlarında oynaklığın yaşandığı zamanlarda yatırımcının bu oynaklıktan kaynaklanan riskinin önünü alması için önemli bir araç olarak ortaya çıkıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Ağustos 2018'de Türk Lirası'nda yaşanan hızlı değer kaybının ve hareketliliğin önüne geçmek için bankaların swap işlemlerine kısıtlama getirmişti. BDDK'nın aldığı bu önlem, TL'nin kayıplarını geri almasında ön ayak olmuştu.

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