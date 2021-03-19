Emeklilik için yeni model! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

DAĞITILMIŞ İŞGÜCÜ MODELİ

Dağıtılmış işgücü modeli herhangi bir coğrafi sınır veya kısıtlamaya maruz olmayan işgücünü içeriyor. Şirketlerin ülke genelinde hatta birden fazla ülkede tamamen uzak, tam zamanlı bir ekip kiralamasına, eğitmesine ve desteklemesine olanak tanıyor. Çalışanların iş günü başlangıç ve bitiş zamanlarını değiştirmelerine olanak tanıyan esnek bir saat program olan flextime çalışma modeli de ön plana çıkacak.