Gıda Dostu Turuncu Bayrak uygulamasını tanıtmak üzere bir grup gazeteciyle bir araya gelen Gıda Dostu Derneği Başkanı Ali Akgün, gıda israfının dünyada 1 trilyon dolar, Türkiye'de ise 256 milyar lira boyutuna ulaştığına dikkat çekerek, "Gıda Dostu Turuncu Bayrak, gıda israfını önlemeye ve bilinçlendirmeye yönelik kapsamlı bir sistem" dedi. Gıda israfının önemli bir bölümünün otellerde yapıldığına dikkat çeken Akgün, bu nedenle projeyi otellerden başlattıklarını söyledi.