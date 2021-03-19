19 Mart 2021, Cuma
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Anneye 3.260 TL'lik destek! Hem harçlık hem de bakım parası olacak

Anneye büyük destek! Çocuk sahibi olan kadınların iş hayatında yer alması için pek çok destek sağlanıyor. () tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarına ve meslek kurslarına katılan annelere hem harçlık hem de bakım desteği imkanı bulunuyor. Bu şekilde annelere ayda 3.260 TL destek gelecek.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.03.2021
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Anneye 3.260 TL'lik destek! Hem harçlık hem de bakım parası olacak

Çocuk sahibi olan kadınların iş hayatında yer alması için pek çok destek sağlanıyor.

() tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarına ve meslek kurslarına katılan annelere hem harçlık hem de bakım desteği imkanı bulunuyor.

TUTARLAR ARTTI


Günlük harçlık tutarı bu yıl yükseltildi.

İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve avantajlarından faydalanan, akabinde işbaşı eğitim programlarına ya da meslek kurslarına katılan kadınlara günlük 110 lira harçlık veriliyor.

sektöründeki mesleklere ilişkin kurs ve programlara katılan annelere, eğer çocuğu 2-5 yaş arasındaysa ayrıca aylık 400 lira bakım desteği de sağlanıyor.

İŞKUR'a başvuran anneler işbaşı eğitim programlarına ya da meslek kurslarına katılarak aylık (26 gün üzerinden) 2 bin 860 lira harçlık, 400 lira bakım desteği alabiliyor. Eline aylık 3 bin 260 lira geçiyor.

SAĞLIK PRİMİ DE ÖDENİYOR


İşbaşı eğitim programları; ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay olarak uygulanıyor.

Yani anneler 6 ay boyunca çifte destekten yararlanabiliyor.

Meslek eğitim kursları ise en çok 160 gün sürüyor.

Programlara katılan annelerin ve prim giderleri de karşılanıyor.

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