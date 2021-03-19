Anneye 3.260 TL'lik destek! Hem harçlık hem de bakım parası olacak
Anneye büyük destek! Çocuk sahibi olan kadınların iş hayatında yer alması için pek çok destek sağlanıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarına ve meslek kurslarına katılan annelere hem harçlık hem de bakım desteği imkanı bulunuyor. Bu şekilde annelere ayda 3.260 TL destek gelecek.
Çocuk sahibi olan kadınların iş hayatında yer alması için pek çok destek sağlanıyor.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarına ve meslek kurslarına katılan annelere hem harçlık hem de bakım desteği imkanı bulunuyor.
TUTARLAR ARTTI
Günlük harçlık tutarı bu yıl yükseltildi.
İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından faydalanan, akabinde işbaşı eğitim programlarına ya da meslek kurslarına katılan kadınlara günlük 110 lira harçlık veriliyor.
Sanayi sektöründeki mesleklere ilişkin kurs ve programlara katılan annelere, eğer çocuğu 2-5 yaş arasındaysa ayrıca aylık 400 lira bakım desteği de sağlanıyor.
İŞKUR'a başvuran anneler işbaşı eğitim programlarına ya da meslek kurslarına katılarak aylık (26 gün üzerinden) 2 bin 860 lira harçlık, 400 lira bakım desteği alabiliyor. Eline aylık 3 bin 260 lira geçiyor.
SAĞLIK PRİMİ DE ÖDENİYOR
İşbaşı eğitim programları; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay olarak uygulanıyor.
Yani anneler 6 ay boyunca çifte destekten yararlanabiliyor.
Meslek eğitim kursları ise en çok 160 gün sürüyor.
Programlara katılan annelerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ve Genel Sağlık Sigortası prim giderleri de karşılanıyor.