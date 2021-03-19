19 Mart 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri 45 mesleğe erken emeklilik imkanı! Yıpranma payı var

45 mesleğe erken emeklilik imkanı! Yıpranma payı var

Erken emeklilikte flaş gelişme... Ülkemizde bazı meslekler için erken emeklilik imkanı var. ‘Yıpranma’ dediğimiz, kanunda ‘ Zammı (FHSZ)’ diye yer alan bu avantaj, çalışılan sürelere belli oranda gün eklenerek ve işe girişi belli oranda geriye çekerek emeklilik imkanı sağlıyor. İşte yıpranma payı ile 45 mesleğe erken emeklilik haberinin detayları...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.03.2021
ABONE OL
45 mesleğe erken emeklilik imkanı! Yıpranma payı var

Ülkemizde bazı meslekler için erken emeklilik imkanı var.

'Yıpranma' dediğimiz, kanunda ' Zammı (FHSZ)' diye yer alan bu avantaj, çalışılan sürelere belli oranda gün eklenerek ve işe girişi belli oranda geriye çekerek emeklilik imkanı sağlıyor.

SÜRELER FARKLI


Bu sistem genelde ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlara yönelik bir uygulama.

45 iş dalında belirlenen mesleklerin bir kısmı özel sektör kolları iken, kamu kurumları da bulunuyor.

Belli mesleklerde çalışanlar her bir yıl için emekliliklerine 60 ya da 90 gün, kimi mesleklerde ise 180 gün fazladan süre (yıpranma hakkı) kazanıyor.

SINIRI DA VAR

Yıpranma hesabında her meslek için belirlenen süre sınırları da bulunuyor.

Bu süre 5 yılı geçemiyor.

Yani ne kadar çalışırsanız çalışın, alabileceğiniz ek süre 5 yıldan fazla olamıyor.

Bir istisna bulunuyor.

, ve mensupları için bu süre 8 yıla kadar çıkıyor.

Yaş indiriminden yararlanmak için yeraltındaki işlerde çalışanların bin 800, diğer sigortalıların ise 3 bin 600 gün FHSZ kapsamında çalışmış olmaları gerekiyor.

SAĞLIKÇI 5 YIL KAZANIYOR

Erken emeklilik imkanı verilen meslek grupları arasına son katılanlar arasında sağlıkçılar var.

Sağlık çalışanlarına tanınan yıpranma hakkı, 3 Ağustos 2018 tarihinden sonraki çalışmalara uygulanıyor.

Çalışılan her 360 güne karşılık 60 gün ilave ediliyor.

Sağlık çalışanları yıpranma hakkından 5 yıla kadar yararlanabilecek.

5 yıl yıpranma hakkı elde edilen sağlık çalışanı 2.5 yıl erken emekli olabilecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA