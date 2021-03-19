Bakan Fatih Dönmez: Fatih "Amasra-1" kuyusunda nisanda keşif amaçlı sondaja başlayacak

"FATİH, NİSAN AYINDA KEŞİF AMAÇLI SONDAJINI YAPACAK"

Dönmez, Karadeniz'de ilk keşfi, ağustosta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletle paylaştığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Milletimizle paylaşmıştık 320 milyar metreküp, yine aynı bölgede diğer alt katmanlara inmek suretiyle ekim ayı ortalarında biliyorsunuz yeni bir keşif daha açıklamıştık ve böylece toplamda 405 milyar metreküplük bir keşfe ulaşmıştık. Sonra 2 tane daha kuyu açtık. Biri Türkali'dir, diğeri de Türkali-2 kuyusu. Bu kuyular da tespit kuyusu olarak adlandırılıyor. Bunlar da aslında bölgenin formasyonunu ve yapısını belirlemeye dönük kuyular. Aynı zamanda aslında buralar üretim kuyusu olarak da ileride kullanacağımız sondajların içerisinde yer alacaklar. Türkali-2 kuyusundaki çalışmalar da bitti. Fatih gemisi Filyos Limanı'nda bir sonraki çalışma için hazırlıklarını yapıyor. Bir sonraki çalışma mevcut sahanın biraz kuzeyinde, 'Kuzey Sakarya Gaz Sahası' olarak adlandırdığımız bir bölgede olacak. Adını da inşallah 'Amasra-1' kuyusu olarak isimlendireceğiz, nisan ayında orada ilk sondajını yapacak, bu da yine keşif amaçlı sondajımız olacak. Keşif arasındaki sondajlarla diğer üretim amaçlı sondajlar arasında şöyle bir fark var. Keşfi yaptıktan sonra o sahada üretim amaçlı, tespit amaçlı kuyularımız var. Şimdi bu bugüne kadar yapılan sismik çalışmalarda ilk defa gireceğimiz bir alan, dolayısıyla orada da tahmin ediyorum 2 veya 3 aylık bir çalışma neticesinde belki yeni bir keşif duyurabiliriz. Tüm beklentimiz, temennimiz o. Sismik çalışlalar bitti, potansiyeli yüksek olan bu bölgede nisan ayında ilk keşif amaçlı sondajımıza başlayacağız."

Daha sonra Kanuni gemisinin de devreye gireceğini aktaran Dönmez, "Bir taraftan Fatih sondaj yapacak, Kanuni de o sondajların tamamlayıcı işlemlerini, bazı test işlemlerini yapacak. Böylece hedefimiz orada önümüzdeki 5 yıl içerisinde 30 ila 40 kuyuya ulaşarak üretimi gerçekleştirmek. İlk hedefimiz 2023 yılında, inşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında ilk gazı karaya çıkararak ulusal iletim sistemine basmak." dedi.

Dönmez, ilk aşamada yıllık 10 ila 15 milyar metreküp arasında bir gazı sisteme verebileceklerini öngördüklerini belirterek, Ertuğrul Gazi gemisiyle ilgili de bilgi verdi.

"KURULU GÜCÜMÜZÜN YARISINDAN FAZLASI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN OLUŞUYOR"

Türkiye olarak özellikle son yıllarda yerli ve yenilenebilir enerjiye ciddi ağırlık verdiklerini vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:

"Şu anda Türkiye'de 96 bin megavat kurulu gücümüz var. Yerli ve yenilenebilir kurulu gücümüz yüzde 60'ları aşmış durumda. Üretimde de bunun etkisini görüyoruz. Yenilenebilire de baktığımızda yaklaşık olarak kurulu gücümüzün yarısından fazlası yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor. Şu anda içerisinde bulunduğumuz hidroelektrik santrali, rüzgar, güneş, jeotermal santrallerimiz, hepsi yenilenebilir enerji kaynaklarımızı oluşturuyor. Orada ciddi bir başarı söz konusu. Birçok Avrupa ülkesinden daha fazla yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisine sahibiz. Uluslararası toplantılara katıldığımız zaman zaten örnek gösterilen ülkelerden birisiyiz. Burada tabii durmadan ilerlememiz gerekiyor."