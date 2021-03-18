Son dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolarda sert düşüş!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1 haftalık repo faizini yüzde 17'den yüzde 19 seviyesine yükseltti. Merkez Bankası'nın parasal sıkılaştırma hamlesiyle birlikte dolar, euro ve altın tarafında sert düşüş yaşandı.

Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanırken dolar 7.48 lira seviyelerinde seyrediyordu. Açıklama ile birlikte 7.3265 lira seviyesine kadar geriledi.

Euro tarafında da sert düşüş yaşandı. Euro 8.90 lira seviyelerindeyken açıklamayla birlikte 8.76 liraya kadar düştü.

Gram altın fiyatları da dolardaki sert düşüşten etkilendi ve 420 liradan 408 liraya gerilemiş oldu.