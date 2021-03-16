FED SİNYALİ NASIL OLUR?

ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1.64 ile geride kalan 13 ayın zirvesini test etti. Şimdilerde yüzde 1.61 ve yüzde 1.62 ise kritik eşik konumunda bulunuyor.

Oranın yüzde 1.62'nin üzerinde yüzde 2'ye doğru güçlü hareketini sürdürmesi mümkün. Teknik olarak yukarı yönde hareketin güçlü olması gözlerin ABD Merkez Bankası'na (Fed) toplantısına dönmesine neden oldu.