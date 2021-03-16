Esnafa 220 milyon liralık avantaj! Vergi muafiyetinin detayları belli oldu
Esnafa 220 milyon TL'lik müjde geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 850 bin esnafa verdiği ‘vergi muafiyeti’ müjdesinin detayları belli oldu. Düzenleme geçici değil, kalıcı olacak. 2021’den itibaren kuaför, berber, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, çay ocağı işleticisi, terzi, tamirci gibi kesimler gelir vergisi ödemeyecek. Beyanname hazırlamayacak ve bu işler için muhasebeci tutmak zorunda kalmayacak. İşte vergi muafiyetinin detayları...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 850 bin esnafa verdiği 'vergi muafiyeti' müjdesinin detayları belli oldu.
Düzenleme geçici değil, kalıcı olacak. 2021'den itibaren kuaför, berber, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, çay ocağı işleticisi, terzi, tamirci gibi kesimler gelir vergisi ödemeyecek.
Beyanname hazırlamayacak ve bu işler için muhasebeci tutmak zorunda kalmayacak.
KİMLER YARARLANACAK?
Kendi işinde bilfiil çalışanlar, işyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı; büyükşehir belediye sınırları içinde 2021 takvim yılı için 12 bin lirayı, diğer yerlerde 7 bin lirayı aşmamak ve ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmamak koşuluyla basit usulden yararlanıyor.
Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 2021 takvim yılı için 150 bin lirayı aşmaması veya yıllık satış tutarının 2021 takvim yılı için 240 bin lirayı aşmaması, hizmet işiyle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının 2021 takvim yılı için 76 bin lirayı aşmaması gerekiyor.
KİMLER KAPSAM DIŞI?
Kollektif şirket ortakları, ödünç para verme işleriyle uğraşanlar, sarraflar, sigorta prodüktörleri, ilan ve reklam işleriyle uğraşanlar veya bunlara aracılık edenler, gayrimenkul ve gemi alımsatımı ile uğraşanlar, maden işletmeleri, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları işletenler, şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar yararlanamıyor.
2019'da basit usülden vergilendirmeden devletin kasasına 220 milyon lira girmişti.