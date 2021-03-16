Esnafa 220 milyon liralık avantaj! Vergi muafiyetinin detayları belli oldu

Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 2021 takvim yılı için 150 bin lirayı aşmaması veya yıllık satış tutarının 2021 takvim yılı için 240 bin lirayı aşmaması, hizmet işiyle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının 2021 takvim yılı için 76 bin lirayı aşmaması gerekiyor.